Türkiye 3 metre kaydı ne demek? Türkiye'nin 3 metre kayması ne anlama gelir, nedenleri ve sonuçları...

Dünya tarihinin en büyük depremlerinden biri olarak kayda geçen Kahramanmaraş Depremi, büyük bir tedirginliğe yol açtı. Uzmanlardan gelen açıklamarda Türkiye'nin, Arap yarımadasına doğru 3 metre kaydığı iddiaları korkuya neden oldu. Türkiye'nin 3 metre güneye kayması ne anlama geliyor? Türkiye'nin kaymasının sebebi ne?

Önce Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik deprem, ardından yine Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6'lık deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Depremde enkaz altında kalan vatandaşlar için çalışmalar hızla sürerken dünyanın dört bir yanından yardımlar da deprem bölgelerine ulaşmaya devam ediyor. Türkiye'yi gözyaşlarına boğan depremlerin ardından gelen "Türkiye 3 metre kaydı" haberleri ise büyük bir endişe yol açtı. İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün başkanı Carlo Doglioni, "Türkiye, Arap levhası üzerine gitti gibi gözüküyor" sözlerini kullandı. Türkiye'nin her yıl 2,5 cm kaydığını ifade eden bilim insanı Carlo Doglioni, "Burada çok ciddi bir hareketlenmeden bahsediyoruz" dedi.

"Türkiye, doğu-batı yönlü 3 metre kaydı"

Depremin yaşandığı zeminin çok hareketli olduğunu vurgulayan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener de zeminde üç metre kayma olduğunu doğruladı. Özener, "Bulunduğumuz zemin doğu-batı yönlü olarak 3 metre kaydı" ifadelerini kullandı.