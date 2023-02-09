Deprem kaç km2 alanı etkiledi? Depremin etki alanı hangi Avrupa ülkelerinden daha geniş? İşte yüzyılın felaketinin bir başka boyutu...

130 atom bombası kuvvetindeki deprem felaketi, Türkiye'yi yasa boğdu. Deprem bölgelerinde arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra yardımların da sürdüğü ifade edilirken sarsıntının etkilediği alanın genişliği dikkat çekti.

Herkesi yasa boğan Kahramanmaraş depremleri ile ilgili detaylar her geçen gün daha net hale geliyor. Arama-kurtarma ve yardım çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü depremin kuvvetine dikkat çeken uzmanlar, meydana gelen depremin 130 atom bombası gücünde olduğunu söyledi. 110 bin kilometrekarelik bir alanı etkileyen iki büyük depremin Avrupa'nın birçok ülkesinden büyük bir alana etki ettiği ortaya çıktı.

Türkiye'de Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Osmaniye, Şanlıurfa ve Kilis'te yıkıcı bir etkiye sahip olan depremler, farklı şehirlerde de hissedildi. Suriye'nin kuzeyini de sarsan deprem, demiryollarının dahi bükülmesine yol açtı. Türkiye'nin Arap Levhası'na doğru 3 metre kaydığı ifade edilirken depremin büyüklüğü gözler önüne serildi.

Depremin etki alanı hangi ülkelerden daha geniş?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin yankıları sürerken depremin etki ettiği alanın büyüklüğü yaşanan trajedinin boyutlarını ortaya koydu. 13.5 milyon kişiyi etkileyen depremlerin Macaristan, Portekiz, İsviçre gibi birçok ülkenin yüzölçümünden daha fazla bir sarstığı ifade edildi.

Kahramanmaraş Depremleri 110 km2'lik bir alanı etkilerken bazı Avrupa ülkelerinin yüzölçümleri ise şöyle;

Macaristan – 93.030 km2

Portekiz – 92,212 km2

Avusturya – 83.871 km2

Hollanda – 41.528 km2

İsviçre – 41.285 km2