Depremde vefat sayısı 16 bin 170'e yükseldi...

Türkiye asrın felaketiyle mücadelesini sürdürüyor. Pazartesi gecesi Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7,7 deprem ve 9 saat sonra meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ili etkiledi.

Erdoğan deprem bölgesinde

Deprem bölgesine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Hatay'da yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Asrın felaketinin yaşandığına dikkat çeken Erdoğan, "Hatay bu felaketten en çok etkilenen en fazla yıkıma ve can kaybına uğrayan şehirlerimizin başında geliyor. Az önce depremin merkezi Kahramanmaraş'ı ziyaret ettim. Oradaki durumun vahametini yakından gördüm. Ve şimdi de Hatay'da şahit olduğumuz tablo oralardan pek de farklı değil" dedi.

Türkiye derinden sarsıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki deprem Türkiye'yi derinden sarstı. Başta depremin merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere birçok şehirde büyük bir acı yaşandı. Bir gün içinde meydana gelen iki deprem 10 şehirde yıkıcı etki yaptı.

Mucizeler yaşanmaya devam ediyor

Yolların büyük bir kısmı açıldı, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremzedeleri göçük altından çıkarılmaya devam ediliyor. Sağ çıkan vatandaşların olması umutların yeşermesini sağlıyor. Dünyanın dört bir yanında depremzedelere yardım yağıyor. Depremin üstünden günler geçmesine rağmen hala enkazdan sağ çıkan vatandaşlar oluyor.

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