Hatay İskenderun'da aynı enkazdan 8 kişi kurtarıldı

Türkiye asrın felaketiyle mücadelesini sürdürüyor. Pazartesi gecesi Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7,7 deprem ve 9 saat sonra meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ili etkiledi. Hatay İskenderun'da 8 kişi aynı apartamanın enkazından çıkarıldı.

İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmalarının 5. gününde 10 ilde toplam can kaybı 18 bin 991'e yükseldi. Yaralı sayısı 75 bin 523, yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 olarak açıklandı.

Kurtarma çalışmalarında mucizeler yaşandı

Depremin en çok etkilendiği illerden Hatay'ın İskenderun ilçesi bir mucizeye tanıklık etti. Arzu apartmanı peş peşe gelen depremlere dayanamadı ve çöktü. Enkazdan sesler duyan ekiplerin dikkati 8 kişinin hayataını kurtardı. 6 kişilik Oktay ailesinin kurtarıldığı enkazdan 102. saatte çıkarıldı. Kılınç ailesinden iki kişi daha 10.5 saatte moloz yığınları arasından sağ çıkarıldı. Çıkan kadın hayata yeniden el salladı.

Asrın felaketinde 5. gün...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki deprem Türkiye'yi derinden sarstı. Başta depremin merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere birçok şehirde büyük bir acı yaşandı. Enkaz altındaki vatanadaşlar için krtik saatlere girildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde

Deprem bölgesine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Adıyaman'da yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Asrın felaketinin yaşandığına dikkat çeken Başkan Erdoğan: "Çadırlarda kalmak istemeyenlere 1 yıl kira bedeli ödenecek..." dedi. Yağmacılar hakkında konuştu ve "Bazı kendini bilmezler soygun yapıyorlar, marketleri soyuyorlar, iş yerlerine saldırıyorlar. Bazıları da maalesef suistimaller peşinde koşuyorlar. OHAL ile devlet bu konudaki yetkileri ele almış ve bundan sonraki süreçte bu suistimalleri yapanlar yakalandığı anda bunlara gerekli olan müeyyideler uygulanacaktır." açıklamasında bulundu. Depremde vefat edenlerin sayısı da 18 bin 991'e yükseldiği açıklandı.