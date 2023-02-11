Zamana karşı yarış kazanıldı. 128 saat sonra Hatay'da bir bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı.Gaziantep'de bir baba kız 132.saatte hayata tutunurken, Kahramanmaraş'ta Ülkü saatler süren çalışmaların sonucunda 133.saatte gün yüzüne çıkarıldı.

6. günde gelen mucize... 2 aylık bebek enkazdan sağ çıktı

Hatay'da iki aylık bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Minik bebek, kurtarma ekibinde çalışan kişinin parmağını sıkıca tuttu. Tarihi anlara tanıklık eden Türkiye gözyaşlarına boğuldu.

Baba - kız depremden sağ çıkarıldı

Kurtarma ekipleri 2 kişinin daha hayatına dokunmaya başardı. Gaziantep'de duydukları "Yardım edin" çağrısına kulak veren ekipler bir mucizeyi daha gerçekleştirdi. 132 saat sonra Sezai Karabacak ve kızı Şengül, 6 gündür enkaz altındaydı. Umutlar tükenmişken güzel bir haber geldi ve baba kızın sağ salim moloz yığınları arasından canlı çıktı.

Aramıza hoş geldin Ülkü... Kahramanmaraş'ta çok uzun süren çalışmaların sonunda Melisa Ülkü, enkaz altından çıkarıldı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi deprem alanında yaptı. Alkışlar eşliğinde çıkarılan Ülkü, hastaneye götürüldü.