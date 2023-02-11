ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
HABERLER Yeniden aramıza hoş geldiniz... Mucize kurtuluşlarda gözyaşları sel oldu

Yeniden aramıza hoş geldiniz... Mucize kurtuluşlarda gözyaşları sel oldu

GİRİŞ TARİHİ:  11.02.2023, 15:16 GÜNCELLEME TARİHİ:  11 Şubat 2023 Cumartesi, 18:17
Yeniden aramıza hoş geldiniz... Mucize kurtuluşlarda gözyaşları sel oldu

Zamana karşı yarış kazanıldı. 128 saat sonra Hatay'da bir bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı.Gaziantep'de bir baba kız 132.saatte hayata tutunurken, Kahramanmaraş'ta Ülkü saatler süren çalışmaların sonucunda 133.saatte gün yüzüne çıkarıldı.

6. günde gelen mucize... 2 aylık bebek enkazdan sağ çıktı

Hatay'da iki aylık bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Minik bebek, kurtarma ekibinde çalışan kişinin parmağını sıkıca tuttu. Tarihi anlara tanıklık eden Türkiye gözyaşlarına boğuldu.

Baba - kız depremden sağ çıkarıldı
Kurtarma ekipleri 2 kişinin daha hayatına dokunmaya başardı. Gaziantep'de duydukları "Yardım edin" çağrısına kulak veren ekipler bir mucizeyi daha gerçekleştirdi. 132 saat sonra Sezai Karabacak ve kızı Şengül, 6 gündür enkaz altındaydı. Umutlar tükenmişken güzel bir haber geldi ve baba kızın sağ salim moloz yığınları arasından canlı çıktı.
Aramıza hoş geldin Ülkü...
Kahramanmaraş'ta çok uzun süren çalışmaların sonunda Melisa Ülkü, enkaz altından çıkarıldı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi deprem alanında yaptı. Alkışlar eşliğinde çıkarılan Ülkü, hastaneye götürüldü.

Yaşama tutundular

Mutluluk haberleri peş peşe geldi. 129. saatte 4 kişi Kahramanmaraş'taki betonlar arasından çıkarıldı. 131. Saatte İrem, Hatay, Belen'de hayata tutundu. 11 yaşındaki Muhammet, Hatay'da verdiği yaşam savaşını kazandı. 16 yaşındaki Hedil, Kahramanmaraş'ta 135. saatte kurtuldu.

Depremde can kaybı 21 bini geçti

Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açan depremde can kaybı 21 bini geçti. Tüm Türkiye tek yürek olup deprem bölgelerindeki depremzedelere yardımda bulundu. Kurtarma çalışmalarında binlerce insan görev aldı.

Riskli binalara girmeyin

Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman bölgesinde işi olmayan vatandaşların yolları boşaltması, afet bölgesine gıda, barınma yardımı dışında gelen vatandaşların yolları kapatmamaları konusunda uyarıda bulunuldu. Hasarlı binalara girmemesi istendi. 20 yakın üleden arama kurtarma ekipleri geldi. Mehmetçik depremin vurduğu şehirden Hatay'da arama kurtarma operasyonuna katıldı. Depremden 14 milyon kişi etkilendi.

Asrın felaketi...

atv Haber deprem bölgelerinden yayın yapmaya ve sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.

Korkutan anlar... Kurtarma ekiplerinin üzerine moloz yığınları düştü

DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN