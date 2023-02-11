6. günde gelen mucize... 2 aylık bebek enkazdan sağ çıktı
Hatay'da iki aylık bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Minik bebek, kurtarma ekibinde çalışan kişinin parmağını sıkıca tuttu. Tarihi anlara tanıklık eden Türkiye gözyaşlarına boğuldu.
Yaşama tutundular
Mutluluk haberleri peş peşe geldi. 129. saatte 4 kişi Kahramanmaraş'taki betonlar arasından çıkarıldı. 131. Saatte İrem, Hatay, Belen'de hayata tutundu. 11 yaşındaki Muhammet, Hatay'da verdiği yaşam savaşını kazandı. 16 yaşındaki Hedil, Kahramanmaraş'ta 135. saatte kurtuldu.
Depremde can kaybı 21 bini geçti
Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açan depremde can kaybı 21 bini geçti. Tüm Türkiye tek yürek olup deprem bölgelerindeki depremzedelere yardımda bulundu. Kurtarma çalışmalarında binlerce insan görev aldı.
Riskli binalara girmeyin
Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman bölgesinde işi olmayan vatandaşların yolları boşaltması, afet bölgesine gıda, barınma yardımı dışında gelen vatandaşların yolları kapatmamaları konusunda uyarıda bulunuldu. Hasarlı binalara girmemesi istendi. 20 yakın üleden arama kurtarma ekipleri geldi. Mehmetçik depremin vurduğu şehirden Hatay'da arama kurtarma operasyonuna katıldı. Depremden 14 milyon kişi etkilendi.
Asrın felaketi...
atv Haber deprem bölgelerinden yayın yapmaya ve sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.
Korkutan anlar... Kurtarma ekiplerinin üzerine moloz yığınları düştü