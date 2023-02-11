Türkiye’nin yüreğinde derin yaralar açan, son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bugünlerde Türkiye’nin en çok izlenen 8 ulusal TV kanalı yardım için ortak yayında bir araya geliyor.

Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için atv Ortak Yayını15 Şubat Çarşamba günü yardım kampanyası düzenlenecek.

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlara gelecek. Yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak.

15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında Ortak Yayın'da sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.