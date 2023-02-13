Tren rayları yamuldu, dev kaya parçaları tren yolunu kapattı! İşte depremin boyutu…

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıcı boyutu birçok görüntüyle gözler önüne serilse de tren raylarının yamulması bir kez daha depremin boyutunu gösterdi. Gaziantep’te Hatay ile Suriye’yi birbirine bağlayan tren yolunda yamulmalar belirlenirken büyük kaya parçalarının da ulaşıma engel olduğu belirlendi.

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin boyutu günden güne gözler önüne seriliyor. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'in yanı sıra Suriye'nin kuzeyinde de yıkıma neden olan depremde tren raylarına kayalar düştü. Depremde tren raylarının yamulduğu da ortaya çıkan bir diğer detay oldu.

Dev kayalar bir kez daha depremin yıkıcı etkisini gösterdi

Gaziantep'te İslahiye'yi Fevzipaşa'ya bağlayan güzergahta raylarda sorunlar olduğu ifade edildi. Yetkililer Hatay'dan Suriye'ye uzanan tren yolunu yeniden ulaşıma açmak için yoğun çaba harcarken yüksek tepelerden düşen dev kayalar depremin etkisini bir kez daha gösterdi.

İlerleyen günlerde kayaların temizlenerek tren yolunun yeniden devreye gireceği öğrenildi.