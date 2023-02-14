Deniz Baykal'a son veda...

CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal için TBMM'de tören düzenleniyor.

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara'da 84 yaşında 11 Şubat'ta hayata gözlerini yumdu. Deniz Baykal için CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşecek anma töreninin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Devlet Mezarlığı'na gömülecek.

Deniz Baykal kimdir?

Deniz Baykal 20 Temmuz 1938 tarihinde Antalya'da doğdu. Babası Hüseyin Hilmi Bey, annesi ise Feride Hanım'dır. 1952 yılında Antalya Atatürk Ortaokulundan, 1955 yılında Antalya Lisesi'nden mezun oldu. 1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne 1960 yılında asistan olarak girdi. 1963'te doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra iki yıl Rockefeller Foundation bursu ile ABD'de kaldı ve Columbia Üniversitesi ile Berkeley Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdürdü.Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Siyaset Bilimi doçenti olarak çalıştı. Siyaset Bilimi ile ilgili birçok kitap ve makale yazdı. Deniz Baykal Türk avukat, siyaset bilimci, akademisyen ve siyasetçidir. Cumhuriyet Halk Partisinin 4. genel başkanıdır. 1995–1996 yılları arasında başbakan yardımcılığı görevini yürütmüştür. Siyasetçi ve akademisyendir .