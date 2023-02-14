TOKİ binaları deprem sınavını geçti! TOKİ binaları neden yıkılmadı? TOKİ binaları depreme dayanıklı mı?

Yıkıcı etkisi tren raylarını dahi yamultan, dev kaya parçalarını harekete geçiren Kahramanmaraş Depremi'nde TOKİ binalarının ayakta kalması herkesi şaşırttı. TOKİ binaları neden yıkılmadı? TOKİ binaları depreme dayanıklı mı? İşte TOKİ'nin deprem bölgesinde yaptığı binalarla ilgili detaylar...

Önce 7.7, ardından 7.6'lık iki depremle ve onlarca artçı sarsıntıyla yerle bir olan kentlerde TOKİ binalarının ayakta kalması iyi bir örnek olarak akıllarda kaldı. Toplu Konut İdaresi'nin yaptığı binaların depreme dayanıklılığı,binaların nasıl yapılması gerektiğini de ortaya koydu. Kahramanmaraş'ı ve çevresindeki illeri ardı ardına vuran depremlerin ardından TOKİ binaları nasıl yıkılmadı? TOKİ binalarını ayakta tutan detay neydi?

atv Haber, TOKİ binalarının ayakta kalmasıyla ilgili uzmanların görüşlerini aldı. Uzmanlar, "Depremde en önemli detaylardan ilki temel, ikincisi kolon, üçüncüsü kiriştir" dedi. Türkiye'de kurallar düzgün işlerse binaların ayakta kalabileceğini ifade eden uzmanlar, "TOKİ'nin binalarının sağlam kalmasının ilk sebebi zemin etüdünün yapılmış olmasıdır. Daha sonra zemin etüdüne göre güçlendirme yapılır. Kritik perde yükseliğiyle binaların kaç katlı olması gerektiği planlanır sözlerini kullandı.

Depreme dayanıklılığıyla dikkat çeken TOKİ binalarında oturanlar da durumda memnun. Evlerin sağlamlığını vurgulayan TOKİ sakinleri, "O gürültüyle binamız gitti geldi ama çok şükür binalarımızda bir sorun yok" dedi.

Deprem bölgelerinde kaç TOKİ binası var?

Kahramanmaraş - 5 bin 545

Hatay - 8 bin 18

Gaziantep - 27 bin 947

Malatya - 20 bin 605

Adıyaman - 7 bin 65

Adana - 21 bin 154

Diyarbakır - 20 bin 912

Şanlıurfa - 17 bin 261

Osmaniye - 3 bin 323

Kilis - Bin 929