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Türkiye Tek Yürek

GİRİŞ TARİHİ:  14.02.2023, 12:30 GÜNCELLEME TARİHİ:  14 Şubat 2023 Salı, 12:35
Türkiye Tek Yürek

Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan, son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bu günlerde tüm TV kanalları yardım için ortak yayında bir araya geliyor.

Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00'de düzenlenecek yardım programı tüm televizyon kanallarını bir araya getiriyor.

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlara gelecek. Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak.

15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.

Yayın Tarihi :15 Şubat 2023 / Çarşamba

Yayın Saati :20.00

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