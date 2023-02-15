Türkiye Tek Yürek Bağış Kampanyasına Bağışlar Yağıyor

Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan, son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bu günlerde tüm TV kanalları bu akşam yardım için ortak yayında…

Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için bu akşam saat 20.00'da başlatılan yardım kampanyasına dünyanın dört bir yanından bağışlar yağıyor.

Türkiye'nin tek yürek olduğu canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlarda. Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek oluyor. Yardım kampanyasında şu ana kadar toplanan rakam ilk iki saat içinde 100 milyarı aştı.

Tüm yardımların AFAD ve Kızılay'a bağışlanacağı kampanyada ikinci saat içinde; TCMB 30 Milyar TL, Baykar Teknoloji 2 Milyar TL, THY 2 Milyar TL, ETİ 10 Milyon TL, İsmet Ölmez Madencilik 10 Milyon TL, Süryani Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin 1 milyon 250 bin TL, Ashaya Grup 10 Milyon TL, Erdal Alkış 180 Milyon TL, Özdilek 20 Milyon TL, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı 7 Milyon TL, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı 10 Milyon TL, Boyner Grup daha önce gerçekleştirdikleriyle 50 Milyon TL, Ziraat Bankası ek olarak 1 Milyar TL ile en yüksek bağışı yapan kurumlar/isimler arasında yer aldı.