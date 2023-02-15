Türkiye Tek Yürek Bağış Kampanyasına Bağışlar Yağıyor

Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan, son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bu günlerde tüm TV kanalları bu akşam yardım için ortak yayında…

Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için bu akşam saat 20.00'da başlatılan yardım kampanyasına dünyanın dört bir yanından bağışlar yağıyor.

Türkiye'nin tek yürek olduğu canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlarda. Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek oluyor. 3 saat önce başlayan yardım kampanyasında şu ana kadar toplanan rakam üç saat içinde 106 milyarı aştı.

Tüm yardımların AFAD ve Kızılay'a bağışlanacağı kampanyada üçüncü saat içinde; Doğuş Holding 1 Milyar TL, Maher Holding Sigorta 3 Milyon TL, Altur Turizm toplamda 7 Milyon TL, Medgün Grup 10 Milyon TL, Mustafa Aktaş 5 Milyon TL, Mimar Erol Tabanca ve Rana Tabanca 2 Milyon TL, GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergiz 2 Milyon TL, Tefaş 1 Milyon TL, Tavuk Dünyası 2 Milyon TL ve kardeş şiketleri adına 1 Milyon TL daha, MESA Holding 13 Milyon TL, Tansu Çiller 1 Milyon TL, Acun Ilıcalı 5 Milyon TL, Medine Kıymetli Madenler 2 Milyon TL, Ömer Sarıalioğlu 1 Milyon TL, Usta İnşaat 1 Milyon TL; Özbek İnşaat 1 Milyon TL, Yeşilyurt Çelik 3 Milyon TL, Zinkan Metal 2 Milyon TL, Fettah Tamince 120 Milyon TL, Neşet Koçkar 50 Milyon TL, Diler Grup 1 Milyon 350 Bin TL, Levent Kılınç 1 Milyon TL, Ankar Gücü 10 Milyon TL, Karaman Klüp 3 Milyon, Nihat Zeybekçi 3 Milyon TL, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi şahsi olarak 1 Milyon TL, Medipol Park Başakşehir Spor Kulubü Başkanı Göksel Gümüşdağ 2 Milyon TL, Nadir Metal 20 Milyon TL, Gündüz Kaptanoğlu 7,5 Milyon TL, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç Ailesi adına 1 Milyon TL ile en yüksek bağışı yapan kurumlar/isimler arasında yer aldı.