HZ. Muhammed: Allah'ın Elçisi filminin konusu ne? Hangi gün ekrana gelecek?

Film, 6. YY’ da Mekke’de, Hz. Muhammed (S.A.V.)’in doğumu ile başlayan ve Efendimiz’in 13 yaşına kadar devam eden süreci, Hz. Muhammed (S.A.V.)’in çocukluğuna naif bir bakış açısıyla yaklaşarak anlatıyor.

Abraha'nın fil ordusuyla Mekke'ye yönelişi, Efendimiz'in dedesi ve Kâbe'nin anahtarının sahibi Abdulmuttalib başta olmak üzere tüm Mekke halkını tedirgin eder. Hz. Muhammed (S.A.V.)'in annesi Hz. Amine bu esnada hamiledir ve tüm Mekke halkı gibi kaçıp dağlara sığınabilmesi mümkün değildir. Hem oğlunun emaneti gelinini, hem Mekke'yi, hem de Kâbe'yi gelecek felaketten koruması beklenen Abdulmuttalib; Abraha'ya sadece, savaşmadan savaş ganimeti olarak aldığı otlak hayvanlarının iadesini istemeye gider. Abraha halkın ve böylesine önemli bir adamın, yenilgiyi kabul ettiğini düşünerek galibiyetini garantilediğini zanneder ama şehre girme anı geldiğinde Filler Mekke'ye doğru bir adım dahi atmaz. Ve ardından tüm İslam âleminin Fil Süresi ile haberdar olduğu vaka gerçekleşir. Milyonlarca ebabil kuşu, Abraha'nın ordusunu taş yağmuruna tutar, ordu helâk olur. Bu olaydan tam bir ay sonra, Efendimiz'in doğumu gerçekleşir. Hem gök olaylarını araştıran ve zamanını bilmedikleri bir kurtarıcıyı, son peygamberi bekleyen Yahudi ve Hristiyan cemaati bilginleri; hem Abdulmuttalib, o gece gökyüzünden yere inen Nûr'a şahit olur. Kâbe'de putlar bir anda yerle bir olmuştur. Eve geldiğinde, Nûr'un indiği yerin kendi evi olduğunu görür. Efendimiz, Hz. Âmine'nin kucağındadır. Allah'ın izniyle, koruması gereken emanet, sadece Mekke'ye değil tüm âleme rahmet olarak gönderilmiştir.

HZ. Muhammed: Allah'ın Elçisi Cuma 22.30'da atv'de