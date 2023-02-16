Türkiye Tek Yürek Bağış Kampanyasına Bağışlar Yağıyor…

Türkiye’nin yüreğinde derin yaralar açan, son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bu günlerde tüm TV kanalları bu akşam yardım için ortak yayında…

Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için bu akşam saat 20.00'da başlatılan yardım kampanyasına dünyanın dört bir yanından bağışlar yağıyor.

Türkiye'nin tek yürek olduğu canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlarda. Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek oluyor. Yardım kampanyasında şu ana kadar toplanan rakam dört saat içinde 110 milyarı aştı.

Tüm yardımların AFAD ve Kızılay'a bağışlanacağı kampanyada dördüncü saat içinde; Ebru Özdemir 100 Milyon TL, Socar 3,5 Milyon TL, TİSK 25 Milyon TL, Avşar Sağlık Hizmetleri 1 Milyon TL, Tekdağ Ailesi adına 2 Milyon TL, Koton 5 Milyon TL, Redstone Gayrimenkul 5 Milyon TL, Can Holding 5 Milyon TL, Haluk Ilıcan 1 Milyon TL, LCW 200 Milyon TL, Türkiye Jokey Kulübü 15 Milyon TL, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş daha önce yaptıkları 310 Milyon TL bağışa değinerek 3 maaşını daha bu kampanya için bağışladığını belirtti. Ayrıca Ali Kibar 50 Milyon TL, Midpoint cafe 1 Milyon TL, Sketchers Türkiye 5 Milyon TL, FLO Mağazacılık 5 Milyon TL, SDF Grup 5 Milyon TL, Serdar Adalı 15 Milyon TL, Bilal Nadirkök 1 Milyon TL, Mehmet Çelik 1 milyon TL, Papillon Reklam Ajansı 1 Milyon TL, Avukat Rezan Epözdemir 3 Milyon TL, Çağatay Başer babası adına 5 Milyon TL, Galateks Elazığ 5 Milyon TL, Beyazıt Öztürk 20,000 adet termal battaniye, Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Çalışanları 3,300,000 TL, Vakıf Katılım 1 Milyar TL, Halil İbrahim Demirhan 60 Milyon TL, Trendyol 100 Milyon TL, POLL Production 2 Milyon TL, İpekyol 5 Milyon TL, İstanbul Emniyet İl Müdürlüğü ve çalışanları 5 Milyon TL, Ahmet Fuat Türkmen, Türkmen Ailesi ve Al Tekstil adına 10 Milyon TL, MBM İnşaat 2 Milyon TL, Sarıyer Spor Kulübü 1 milyon TL, Çelikler Holding 150 Milyon TL, Çilek Konsept 2 Milyon, Çotanak Yağ Ordu Altaş Şirketler Grubu 2 Milyon TL ile en yüksek bağışı yapan kurumlar/isimler arasında yer aldı.

6 Milyon 500 Bin'e yakın SMS alındı.