Ali Özbir'den Volkan Demirel formasına 300 bin TL...

Esra Erol'da programının yapımcısı Ali Özbir, Türkiye Tek Yürek ortak canlı yayınına önemli bir katkı sağladı. Ercan Saatçi'nin yayında açık artırmaya sunduğu Volkan Demirel forması için 300 bin TL ödeyen Ali Özbir, formanın sahibi olurken depremzedelere destek oldu.

atv'nin sevilen programı Esra Erol'da yapımcısı Ali Özbir, Türkiye Tek Yürek canlı yayınında Volkan Demirel'in açık artırmayla satılan formasını satın aldı. Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'in Şampiyonlar Ligi'nde giydiği formaya 300 bin TL ödeyen Ali Özbir, formanın sahibi olarak depremzedelere destek oldu.

Ercan Saatçi formanın yeni sahibini açıkladı

Ercan Saatçi'nin canlı yayına getirdiği Volkan Demirel forması 300 bin TL'ye satılırken deprem felaketini Hatay'da yaşayan Volkan Demirel'in depremin ardından gösterdiği manevi çabalar da unutulmadı. Ercan Saatçi, formayı alan ismin Ali Özbir olduğunu Türkiye Tek Yürek ortak canlı yayınında açıkladı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen iki ayrı depremin yaralarını sarmak için tüm TV kanalları ortak yayında buluştu. Ortak yayında 115 milyar 146 milyon 528 bin TL toplanırken 10 milyona yakın SMS atıldı. Türkiye'nin izlediği yayına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyaset, sanat, spor ve iş dünyasının önemli isimleri katkı sağladı.

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis'i etkileyen depremin yaraları sarılmaya devam ediyor.