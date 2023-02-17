Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu depremle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bereketin coşkusu, yükselişin huzuru Miraç Kandili’nde atv ekranlarında izleyiciyle buluştu.

"Şehit olanları dua ile anacağız..."

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Miraç Kandili Özel programında asrın felaketinde hayatını kaybedenler için dua okudu. Enkaz altından hala insanların çıkma ihtimali olduğuna inanan Hatipoğlu: "Ümidimiz var. Şehit olanları dua ile anacağız. Göçük altında olanların kurtulmasını temenni edeceğiz. İnşallah diyeceğiz. Kurtarma ekiplerinden ricam lütfen oraları terk etmeyin. Binde bir ümit varsa daha çok mesai harcayın...Bilin ki Allah bunun karşılığını size fazlasıyla verecektir" diyerek dua istedi.

"Bizi hayrette bırakan feci şeyler gördük..."

Önemli açıklamalar yapan Hatipoğlu: "Daha güzel bir dünya için gayret etmeyi hepimize nasip eyle Ya Rabbim...Bu kadar hasretin yanında bizi hayrette bırakan feci şeyler de gördük. Bundan dolayı utanıyoruz Ya Rabbi...Yüzümüz kızarıyor. İnsanlar can havliyle dışarıdayken, değişik elbiseler giyerek, binaların arasında dolaşarak hırsızlık yapmaya çalışanlar gördük. Küçük evlatlarımızı çalmaya çalışanları gördük. Aramızda bu tür mikroplar barındığı için müteessirsiz Ya Rabbi...Feci hadiseden ders alacağına, ders olan sefil insanlardan dolayı muzdaribiz..." dedi.