Rekor bağış, rekor izlenme

Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan, son yüzyılın en büyük deprem felaketine destek için tüm TV kanallarının gerçekleştirdikleri ortak yardım kampanyası, rekor bağışın yanı sıra rekor izlenme oranlarına da ulaştı.

"115 Milyar 146 Milyon 528 Bin TL" bağış topladı…

Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlatılan yardım kampanyasına dünyanın dört bir yanından bağışlar yağdı.

Türkiye Tek Yürek yayını 15 Şubat Çarşamba akşamı Tüm Kişiler'de %28,25 izlenme oranı ve %74,10 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %25,81 izlenme oranı ve %72,71 izlenme payı, 20+ABC1'de %29,68 izlenme oranı ve %74,66 izlenme payı aldı.

Dün yayınlanan tekrar yayını ise Tüm Kişiler'de %7,98 izlenme oranı ve %68,70 izlenme payı AB Sosyal Statü'de %7,94 izlenme oranı ve %71,48 izlenme payı, 20+ABC1'de %8,92 izlenme oranı ve %71,60 izlenme payı alarak rekor izlenme oranlarına da imza attı.

Türkiye'nin tek yürek olduğu canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlardaydı. Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek oldu. Yapılan yardım kampanyasında toplam bağış miktarı 115 milyar 146 Milyon 528 Bin TL'ye ulaşırken, gönderilen SMS sayısı 9 Milyon 10 bin adet oldu.

Tüm yardımların AFAD ve Kızılay'a bağışlandığı kampanya Zirve Holding Turkuvaz Medya'nın 700 Milyon TL bağışı ile başladı. Kampanyada en çok bağış yapan kurum ve şahıslar şöyle oldu:

Ziraat Bankası 20 Milyar TL, Vakıfbank 12 Milyar TL, Halkbank 7 Milyar TL, Kalyon Holding 950 Milyon TL, Turkcell 3,5 Milyar TL, Türk Telekom 2 Milyar TL, Türkiye Sigorta 2 Milyar TL, Cengiz Holding 2,5 Milyar TL, TMSF 2 Milyar TL, Ahlatçı Holding 10 milyon TL, Filli Boya 10 milyon 250 bin TL, Hak İş 10 milyon TL, MemurSen 10 Milyon TL, Demirören Holding 50 Milyon TL, Artaş Grubu 20 Milyon TL TCMB 30 Milyar TL, Baykar Teknoloji 2 Milyar TL, THY 2 Milyar TL, ETİ 10 Milyon TL, İsmet Ölmez Madencilik 10 Milyon TL, Süryani Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin 1 milyon 250 bin TL, Alshaya Group 10 Milyon TL, Erdal Alkış 180 Milyon TL, Özdilek 20 Milyon TL, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı 7 Milyon TL, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı 10 Milyon TL, Boyner Grup daha önce gerçekleştirdikleriyle 50 Milyon TL, Ziraat Bankası ek olarak 1 Milyar TL, Doğuş Holding 1 Milyar TL, Maher Holding Sigorta 3 Milyon TL, Altur Turizm toplamda 7 Milyon TL, Medgün Grup 10 Milyon TL, Mustafa Aktaş 5 Milyon TL, Mimar Erol Tabanca ve Rana Tabanca 2 Milyon TL, GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergiz 2 Milyon TL, Tefaş 1 Milyon TL, Tavuk Dünyası 2 Milyon TL ve kardeş şiketleri adına 1 Milyon TL daha, MESA Holding 13 Milyon TL, Tansu Çiller 1 Milyon TL, Acun Ilıcalı 5 Milyon TL, Medine Kıymetli Madenler 2 Milyon TL, Ömer Sarıalioğlu 1 Milyon TL, Usta İnşaat 1 Milyon TL; Özbek İnşaat 1 Milyon TL, Yeşilyurt Çelik 3 Milyon TL, Zinkan Metal 2 Milyon TL, Fettah Tamince 120 Milyon TL, Neşet Koçkar 50 Milyon TL, Diler Grup 1 Milyon 350 Bin TL, Levent Kılınç 1 Milyon TL, Ankar Gücü 10 Milyon TL, Karaman Klüp 3 Milyon, Nihat Zeybekçi 3 Milyon TL, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi şahsi olarak 1 Milyon TL, Medipol Park Başakşehir Spor Kulubü Başkanı Göksel Gümüşdağ 2 Milyon TL, Nadir Metal 20 Milyon TL, Gündüz Kaptanoğlu 7,5 Milyon TL, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç Ailesi adına 1 Milyon TL, Ebru Özdemir Limak Holding adına 100 Milyon TL, Socar 3,5 Milyon TL, TİSK 25 Milyon TL, Avşar Sağlık Hizmetleri 1 Milyon TL, Tekdağ Ailesi adına 2 Milyon TL, Koton 5 Milyon TL, Redstone Gayrimenkul 5 Milyon TL, Can Holding 5 Milyon TL, Haluk Ilıcan 1 Milyon TL, LCW 200 Milyon TL, Türkiye Jokey Kulübü 15 Milyon TL, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş daha önce yaptıkları 310 Milyon TL bağışa değinerek 3 maaşını daha bu kampanya için bağışladığını belirtti. Ayrıca Ali Kibar 50 Milyon TL, Midpoint cafe 1 Milyon TL, Skechers Türkiye 5 Milyon TL, FLO Mağazacılık 5 Milyon TL, SDF Grup 5 Milyon TL, Serdar Adalı 15 Milyon TL, Bilal Nadirkök 1 Milyon TL, Mehmet Çelik 1 milyon TL, Papillon Reklam Ajansı 1 Milyon TL, Avukat Rezan Epözdemir 3 Milyon TL, Çağatay Başer babası adına 5 Milyon TL, Galateks Elazığ 5 Milyon TL, Beyazıt Öztürk 20,000 adet termal battaniye, Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Çalışanları 3,300,000 TL, Vakıf Katılım 1 Milyar TL, Halil İbrahim Demirhan 60 Milyon TL, Trendyol 100 Milyon TL, POLL Production 2 Milyon TL, İpekyol 5 Milyon TL, İstanbul Emniyet İl Müdürlüğü ve çalışanları 5 Milyon TL, Ahmet Fuat Türkmen, Türkmen Ailesi ve Al Tekstil adına 10 Milyon TL, MBM İnşaat 2 Milyon TL, Sarıyer Spor Kulübü 1 milyon TL, Çelikler Holding 150 Milyon TL, Çilek Konsept 2 Milyon TL, Çotanak Yağ Ordu Altaş Şirketler Grubu 2 Milyon TL, Alagöz Holding 30 Milyon TL, Akmercan Holding 30 Milyon TL, Dinç Şirketler Grubu 2 Milyon TL, Tudors 1 Milyon TL, Astaş Holding 10 Milyon TL, Papara 25 milyon TL, Arda Güler 6 Milyon TL, Ahmet Türkoğlu 10 Milyon TL, Haluk Görgün 10 Milyon TL, BMD 7 Milyon TL, Nihat Hatipoğlu 200 bin TL, Ferdi Temür 2 Milyon TL, Seyfettin Selim 2 Milyon TL, Selim Öztürk 2 milyon TL, Yılmaz Babaoğlu 1 Milyon TL, Mehmet Taş 1 Milyon TL, Ergünler Lojistik 5 Milyon TL, Kuzu Grup 10 Milyon TL, Hasan Aydın 40 Milyon TL, Atış Yapı 10 Milyon TL, Hakan Akkaya 106 Milyon 750 Bin TL,, Berat Güler 5 Milyon TL, , Abdullah Altuğ 188 Milyon 300 Bin TL, Seyfettin Selim 2 milyon TL, Kömürcüoğlu Madencilik 1 Milyon TL, Atilla Ayar 1 Milyon TL, Boğaziçi Savunma 10 Milyon TL, Esnaf ve İşadamları Derneği 1 Milyon TL, Eren Ronan 4 Milyon TL, Özgür Özevin 1 Milyon TL, Hasan Aydın 40 Milyon TL, Mehmet Nesim Utangaç 22 Milyon 596 Bin TL, , Hakan Berlin 1 Milyon TL, Burak Kaya 5 Milyon TL, Tarık Başaran 1 Milyon TL, Furkan Aymaz 5 Milyon TL, Selim Öztürk 2 Milyon TL, Mercity inşaat 1 Milyon TL, Büyük Kutlu Eğitim Sağlık Yardım Vakfı 5 Milyon TL, Tay Grup 50 Milyon TL İlker Sarikaya Emlak Yatırım 1 Milyar TL, Menderes Beyazkurt 300 Milyon TL, Özyurtlar Holding 5 Milyon TL, Dilan Polat Kliniği 3 Milyon 250 Bin TL, Adem Demirtaş 1 Milyon TL, Ergünler Lojistik 5 Milyon TL, Nihat Zeybekçi 3 Milyon TL, Ekşioğlu Vakfı 5 Milyon TL, Cem Osman Sokullu 10 Milyon TL, Fatih Bal 2 Milyon TL, Ali Sinan Yeşilyurt 10 Milyon TL, Azim Grup Holding 1 Milyon TL, Erbakan Malkoç 1 Milyon TL, Fatih Ay 25 Milyon TL, Çalık Holding 20 Milyon TL, Seyidoğlu Gıda 1 Milyon TL, Uzmar Denizcilik YK Bşk Ahmet Noyan Altuğ 5 Milyon TL, CNV Yapı 2 Milyon TL, Çelikler Holding 150 Milyon TL, Türksat 60 Milyon TL, Gürsu Grup 1 Milyon TL, Karakoç Grup 1 Milyon TL, Artı Değer İnşaat 1 Milyon TL, Besa İnşaat 3 Milyon TL ve 3 ev, Akdemir Grup 3 Milyon TL, Askon 5 Milyon TL, Özağaç Sendikası 2 Milyon 250 bin TL, NZL Grup 1 Milyon TL, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 3 Milyon TL, Ayhan Yıldızeli 2 Milyon TL, DEİK 10 Milyon TL, Teskom 200 Milyon TL, Skala Ajans 1,5 Milyon TL, Torku 15 Milyon TL, Bilal Sağır 30 Milyon TL, Sancak Holding 20 Milyon TL, KAMU SEN 2 Milyon TL, Aselsan çalışanları 10 milyon TL, Başkent İnşaat 11,5 Milyon TL, Ventura 1 Milyon TL, Kocaeli Erzurumlular Fed 1 Milyon, Adalet Vakfı 3 Milyon TL, Mirzaoğlu Grup 3 Milyon TL, , Bekiroğlu İnşaat 1 Milyon TL, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı 5 Milyon TL, Emre Belözoğlu bir yıllık maaş, Horoz Holding 5 Milyon TL, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 1 Milyon Euro.

Tüm bunlara ek olarak pek çok çocuğun kumbaralarında biriktirdikleri paralarını bağışladıklarını canlı yayında bildirmeleri yayında duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Türkiye dün gece "Tek Yürek" ti.

#TürkiyeTekYürek kampanyasına yardımlarınız ile destek vermek için,



Çağrı Merkezi ; 0 (212) 707 01 00



AFAD bağış linki;

https://www.afad.gov.tr/turkiye-tek-yurek



Kızılay bağış linki;

https://www.kizilay.org.tr/deprem2023/