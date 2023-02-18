YÖK'ten üniversite açıklaması... Okullar açılacak mı?

"Üniversite binaları sağlam..." İşte, Üniversitelerin açılacağı tarihe ilişkin son dakika açıklaması... Hibrit eğitim ne demek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremin ardından depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmelerine karar verildiğini duyrmuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 ilde yıkıcı etki yapan deprem nedeniyle üniversitelerin 2022-2023 akademik yılı bahar döneminin online eğitimle uygulanmasına karar verdiklerini belirtmişti. YÖK Başkanı Erol Özvar'dan son dakika açıklaması geldi. Özvar, üniversitelerin açılacağı tarih, uzaktan eğitim kararı ve hibrit eğitim konularında önemli açıklamalarda bulundu.

Uygulamalı programlarda yüz yüze eğitim gerçekleşecek

Özvar, bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitime başlanabileceğini de açıkladı. Nisan başı itibarıyla hibrit seçeneğin değerlendirileceğini dile getiren YÖK Başkanı Özvar, yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdüreceğine de değindi.