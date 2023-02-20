Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de atv'de

atv'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de (20 Şubat Pazartesi) kaldığı yerden devam ediyor. Bu bölümde;

Elif, Feraye'nin masasında gördüğü çiçeğin Fırat tarafından gönderilmediğini anlar. Feraye, Elif'i tuzağına düşüremez. Fırat şirketteki köstebeğin peşine düşerken Elif de Fulya'yla beraber Feraye'nin peşine düşer. Elif çok geçmeden Feraye'nin, Ayaz Ailesi'ne neden bu kadar hınçlı olduğunu öğrenir. Feraye'nin çektiği tüm acıların nedeni Ümran'dan başkası değildir. Ümran ise Cemil'in kendisini tehdit etmesini artık kaldıramıyordur. Onun için çok özel bir bitki bulur ve yaprağından çıkan özle onu gün be gün zehirlemeye başlar. Güneş'in dans gösterisi Dila'nın müdahalesiyle Güneş'e zehir olur. Ümran, Cemil'i, Dila'ya yüz vermekle suçlarken Cemil, Dila'nın annelik yapamayacağını bildiğini itiraf eder. Bunu duyan Dila yıkılır. Şimdi sırada son bir gösteri vardır. Dila yanında Güneş'le uçurum kenarındayken bu gösteriyi Elif için hazırladığını söyler ve izlemek için tek başına gelmesini ister.

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.