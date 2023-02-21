Hatay’da peş peşe iki deprem daha! Önce 6.4, sonra 5.8…

6 Şubar'ta yaşanan deprem felaketinin ardından arama-kurtarma ve enkaz kaldırma işlemleri sürerken Hatay'da iki deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Defne ve Samandağ olan depremlerin ardından hasarlı binalar yıkıldı. Evini taşımak için binaya giren kişilerin enkaz altında kaldığı anlaşıldı.

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken ilk depremlerde büyük zarar gören Hatay'dan bir kötü haber daha geldi. Kahramanmaraş depremlerinde en çok zarar gören iller arasında yer alan Hatay'da önce 6.4 büyüklüğünde bir deprem olurken ardından 5.8 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Hatay'daki deprem birçok kentin yanı sıra farklı ülkelerde de hissedildi.

Hasarlı evlerde büyük yıkım...

6 Şubat günü yaşanan deprem felaketinin ardından hasar gören birçok bina 20 Şubat'taki depremlerden sonra yıkıldı. Merkez üssü Defne ve Samandağ olan depremlerin ardından enkaz altında kalanlar için AFAD ekipleri arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Hasar gören evlerini boşaltmak isteyen kişilerin enkaz altında kaldığı ifade edilirken kurtarma çalışmaları hızla devam etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem bölgesinde yaşananları yerinde takip ederken şiddetli saldırıların ardından hastaneler boşaltıldı. İskenderun Devlet Hastanesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi tedbir amaçlı tahliye edildi.