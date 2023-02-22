Konteyner kentte yaşam başladı! Sosyal marketten ev eşyalarına kadar her şey…

Depremin yaraları konteyner kentlerde sarılıyor. atv Haber Kahramanmaraş'taki depremzedelerin neler yaşadığını yerinde gördü.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsılan Türkiye, yaralarını sarmaya devam ediyor. Depremzedelerin sıcak bir yuvaya kavuşması için dört bir koldan çalışmalar sürerken konteyner kentlerle acılar bir nebze de olsa hafifliyor. Depremlerin ardından büyük bir yıkım yaşayan Kahramanmaraş'ta kurulan konteyner kentte hayat sürüyor.

Tüm ihtiyaçlar konteyner kentte gideriliyor

Asrın felaketinin ardından konteyner kentlerin sayısı artarken depremzedelerin acılarının azaltılması için yoğun çaba harcanıyor. Çocuklar için oyun alanları ve eğitim olanakları sağlanan konteyner kentler, her yaşa uygun olarak hazır hale getiriliyor. Mini ocaktan ısıtıcıya, koltuktan buzdolabına tüm ihtiyaçların giderildiği konteyner kentlerde sosyal marketler de yer alıyor.

Sosyal marketlerin belli saat dilimlerinde açık olacağını ifade eden yetkililer, depremzedelerin tüm ihtiyaçlarına bu markette ulaşabileceğini ifade etti. Konteyner kentteki sosyal markette ihtiyaç olabilecek tüm ürünlerin yer alacağı belirtildi.