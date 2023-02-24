Kardeşlerim yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de atv'de!

atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim Cumartesi 20.00'de yeni bölümüyle ekrana geliyor. Kardeşlerim 79. Bölüm'de neler olacak?

atv'nin Cumartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kardeşlerim'de 79. Bölüm heyecanı yaşanıyor. Kardeşlerim 79. Bölüm Cumartesi akşamı atv ekranına geliyor. Merakla beklenen Kardeşlerim'in yeni bölümünde neler olacak?

Kardeşlerim yeni bölüm özeti;

Ömer büyük bir öfkeyle konaktan ayrılırken, Şevval korku dolu bir halde depoda kilitli kalmıştır. Tolga, Zehra'yı içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak için evlenme yolunda ilerlerken, genç kızın yokluğu fark edilmiş, abisi Şeref peşine düşmüştür. Şengül çok para kazanacağını düşündüğü bir yatırıma girişmeye karar verir. Akif'in birtakım şüpheli tavırları, Suzan'ı harekete geçirirken, Doruk ve Berk cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Akif, beklenmedik bir hamleyle Şevval'i köşeye sıkıştırırken, bu durum hiç umulmadık bir sonuç doğurur.