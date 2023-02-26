Şevval'in öfkesi felakete sebep oldu!

79. Bölümde neler yaşandı? Akif Atakul Öldü Mü?

Ömer geçte olsa Asiye'nin doğruları söylediğini anladı. Bunu Ahmet'e de söyleyince Şevval her şeyi itiraf etmek zorunda kaldı. Ahmet ondan boşanmak istediği söyleyince Şevval, iyice kontrolden çıktı. Tolga ise Zehra ile evlendi ama abileri kapılarına dayandı. Tüm gençler Tolga'ya destek olup sıkı bir kavga ile kızgın abiyi uzaklaştırmayı şimdilik başardılar. Yeni kankası Gönül ile takılan Ayla, Aybike ile Berk'in görüşmesini engellemek için kredi kartını bloke ettirdi. Kulübe gelen Şevval içip sarhoş olunca, Suzan'a Akif ile Nebahat'ın öpüştükleri fotoğrafı gösterdi. Zaten Akif'in telefonun da Nebahat'i başka isimle kayıtlı olduğunu fark eden Suzan, her şeyi öğrendi. Kulüp çıkışı Akif ile karşılaşan Şevval bunu Akif'e söyleyince büyük kriz patlak verdi. Akif ile karşılıklı tehditleşen Şevval, motorla giden Akif'in pesine düştü. Alkollü olan Şevval, Akif'i durdurmak isterken yeni bir faciaya sebep oldu. Motosikletten yuvarlanan Akif yerde bilinçsiz bir şekilde kalakaldı.

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