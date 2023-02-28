Feraye, Ümran'ı köşeye sıkıştırdı

Dila tarafını seçiyor

Fırat, Elif'i kurtarmayı başardı. Ancak Dila'yı bir türlü azgın dalgalar arasında bulamadılar. Fırat aramayı devam ettirirken Elif ve Güneş bu olayı atlatmaya çalışırlar. Elif ve Güneş, Fulyaların evine giderken Fırat tüm kaynaklarını Dila'yı bulmak için kurtarır. Sude ise Feraye'ye Dila'nın durumundan bahseder. Onu bir tek kendisinin kontrol ettiğini söyleyip faydalı olduğuna ikna etmeye çalışır. Ama Dila hala kayıptır ve öldüğüne inanılmaktadır. Fırat ve Cemil buna inanmak istemezler. Ümran ise rahatlamıştır. Fakat Dila ölmemiştir ve Sude'nin tek şansı onu kullanmaktır. Dila, Feraye ve Sude Ayazlara karşı birleşirler. İlk işleri Dila'ya normal olduğunu ispatlayan heyet raporu alırlar. Üstelik Feraye onun şirketteki %3'lük hissesini de alır. Artık hisse üstünlüğü ona geçmiştir. Ama bu da yeterli değildir. Fakat Ümran boş durmaz ve Feraye'nin annesini bakım evinden çıkarıp ona şantaj yapar. Dila ise okula gelir ve Güneş'i yine korkutmayı başarır. Artık Güneş'e zarar vermemesi için Elif gözünü karartır. Fulya, Fırat'ı arar Elif'in kötü bir şeyler yapacağından korktuğunu ve ona engel olması gerektiğini söyler. Sinirden gözü dönen Elif arabayı Dila'nın üzerine sürer. Feraye ise elinde annesinin görüntüleri ile Ümran'ın kapısına dikilir. Eğer kendi hisselerini ona vermezse bu görüntüleri herkese göstereceğini, onun da hapis yatacağını söyler. Ümran bir karar vermek zorundadır.

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan etkileyici hikâyesi ile

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24. bölüm tanıtımı