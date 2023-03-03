Ateş Kuşları, Gülayşe’yi Çatal’ın elinden kurtardı

Sezonun en çok konuşulan dizisi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 6. Bölümüyle büyük ilgiye mazhar oldu. Ateş Kuşları’nda Çatal, Menderes’in yardımıyla Gülayşe’yi Hazreti Kaab Camii’nde kimsesizlere yardım ederken buldu. Çatal tarafından köşeye sıkıştırılan Gülayşe’yi, Ateş Kuşları kurtardı.

Yıllar sonra büyük karşılaşma

Gülayşe; Yakup ve Harun'la beraber Hazreti Kaab Camii'ye gittiğinde Çatal tarafından yakalandı. Gülayşe, Menderes'in yönlendirmesiyle lojmanın mutfağında Çatal ve Pamir'le arbede yaşadı. Çatal, Gülayşe'nin kafasını tezgâha çarptı. Gülayşe'nin alnı yaralandı. Çatal, "Hem paramı çal hem çocuklarımı çal hem de hesabı ödemeden kaçmaya çalış! Siz Köksüzler hiç haddinizi bilmiyorsunuz!" şeklinde çıkıştı. Gülayşe ise "Bütün çocukları senden kurtaracağım!" derken yere yığıldı. Mercan, Ali, Zıpkın ve Sabit, Gülayşe'yi Pamir'in elinde baygın gördüklerinde şok geçirdiler. Çatal, yıllar sonra Köksüzler'i ilk kez bir arada gördü ve çalınan parasının hesabını sordu. Çatal, Gülayşe'yi öldürmekle tehdit ettiğinde Mercan, "Biz dört kişiyiz, siz iki. O silaha davrandığın an dördümüz, seni ellerimizle parçalarız. Hepimizi vurana kadar seni lime lime etmiş oluruz!" dedi. Ali ise paranın yerini ancak Gülayşe'yi serbest bırakırsa öğrenebileceğini söyledi. Çatal, "Paramın yerini söyleyeceksiniz, sonra Pamir Gülayşe'yi bırakacak, biz çıkacağız!" diyerek bir anlaşma sundu. Zıpkın, "Paranın yerini öğrenmek istiyorsan kızı bırak çık. Yoksa seni öldürmeden ölmeyiz!" dedi. Çatal kafasından bir muhasebe yaptı; Pamir, Gülayşe'yi yere bıraktı.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Gökhan Ayiz'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 6. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.