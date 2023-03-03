Güzide'nin sarsıcı hamlesi Yeşim'i bozguna uğrattı

atv'nin yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Aldatmak, dün akşam ekrana gelen yirminci bölümüyle yine çok beğenildi.

20. Bölümde neler yaşandı?

Oltan hastanede tedavi altındayken Oylum ve Tolga ilişkisi kopma noktasına geldi. Oylum, Tolga'nın babasını hayatından çıkaramayacağı gerçeği ile yüzleşti. Sevdiği adam ve ailesi arasında kalan Oylum, Behram'ın kendisine olan duygularını itiraf etmesiyle iyice dağıldı. Behram'la yakınlaşmasını Tolga'dan saklamayan Oylum, bu hareketiyle Tolga'yla olan ilişkisinde dönülmez bir yola girdi.

Eski evinden kitaplarını almak isteyen Güzide, Yeşim'in kitapları yakarak tepki vermesiyle öfkeden deliye döndü. Elmas'la yeni bir plan yapan Güzide, Yeşim'i köşeye sıkıştırmak için harekete geçti.

Tarık, Nihal'in kendisine oyun oynadığını ortaya çıkarınca Yeşim iyice zor durumda kaldı. Ancak Tarık'tan kurtulmayı başaran Yeşim, Burcu'yu öldürdüğü iddiasıyla Güzide ve polisleri kapısında görünce büyük bir şok yaşadı.

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