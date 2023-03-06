Kuruluş Osman'ın Komutan Nayman'ı Kazakistanlı oyuncu Berik Aitzhanov büyük beğeni topladı!

Ekranların en çok izlenen dizisi olan 'Kuruluş Osman'ın 115. Bölümünde Moğol Komutan 'Nayman' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Kazakistanlı oyuncu Berik Aitzhanov performansı ile adından söz ettirdi. Berik Aitzhanov oyunculuğuyla büyük beğeni toplarken sosyal medyada ise yorum yağmuruna tutuldu.

'Kuruluş Osman'ın 115. bölümünde 'Moğol Komutan Nayman' rolüyle ilk kez izleyici karşısına çıkan Kazakistanlı başarılı oyuncu Berik Aitzhanov oyunculuğuyla kısa sürede büyük beğeni toplarken sosyal medyada ise yorum yağmuruna tutuldu. Kazakistan ve Türk dünyasının en ünlü aktörlerinden biri olan başarılı oyuncu Aitzhanov, 2011 yılında, 84. Akademi Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu seçilmişti.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.



