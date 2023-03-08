Zehra Kandemir, 18 yaşındaki kızı Hümeyra'nın bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi. Sonrasında yaşananlar hem düşündürdü, hem güldürdü.

"Kızım şıpsevdi bu yüzden evden kaçtı" diyen anne, Hümeyra'nın kendilerini telefondan engellediğini belirtti.4 gündür kızından haber alamayan endişeli anne mutlu haberi canlı yayında aldı. Kocaeli'de kaldığı aile evinde odasının kapısını kilitleyip balkondan kaçan genç kız, Müge Anlı hayranı çıktı.Yayının ardından İstanbul'da bulunan Hümeyra, annesinin sözlerini doğruladı.

Müge Anlı kayıp kızı buldun

Genç kız: "Şıpsevdiyim, kimseye güvenemiyorum..." dedi. İstanbul'a iş için geldiğini söyleyen, ailesinden şiddet gördüğünü iddia etti."Kendi dertlerindeler, ilgi, sevgi göstermiyorlar" diyen genç kız baskı gördüğünü anlattı. Eğitiminin yarım kaldığını söyleyen Hümeyra: "Müge abla herkesi bulduğun gibi beni de buldun.Sizi çok seviyorum Müge Hanım..." açıklamasıyla gülümsetti. Anne kız Müge Anlı yayınında kavuştu.