Yıldız futbolcu Mesut Özil Kuruluş Osman dizisinin setinde

atv’nin her çarşamba akşamı ekrana gelen ve dünyanın dört bir yanında ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman’ın setini yıldız futbolcu Mesut Özil ziyaret etti.

Yayınlandığı ilk günden itibaren tüm dünyada büyük ses getiren Kuruluş Osman dizisini beğenerek izlediğini dile getiren yıldız futbolcu yapımcı Mehmet Bozdağ ve oyuncularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.