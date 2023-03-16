"Kuruluş Osman" reytinglerde zirvede

Ekranların reyting rekortmeni dizisi ‘Kuruluş Osman’, atv ekranlarındaki 118. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

'Kuruluş Osman'ın finalinde Osman Bey'in Olof'un cezasını kesmesi ve Öktem Bey'in şehit edilmesi bölüme damga vurdu. #BizimVatanımız etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu.Kuruluş Osman 118. bölümüyle,Tüm Kişiler'de %8,83 izlenme oranı ve %21,89 izlenme payı AB'de %5,81 izlenme oranı ve %15,94 izlenme payı 20+ABC1'de %7,53 izlenme oranı ve %17,73 izlenme pay elde ederek Çarşamba gününün birincisi oldu.

Kuruluş Osman'ın 118. Bölümünde; Bala, Malhun ve Ayşe Hatunlar, Bengi Hatun'u casusluk etmesi için görevlendirdi. Bengi Hatun, bu görevi Olof'tan intikam almak için kabul etti. Bengi Hatun, Frigg'i ikna edip oyun kurdu. Frigg, Türkmen kılığında Yenişehir'e sızıp Orhan ve Alaeddin'i öldürmek için harekete geçerken Bala Hatun tarafından köşeye sıkıştırıldı. Bala Hatun, Frigg'in cezasını tek darbede kesti.

Osman Bey, Cerkutay ve Ülgen Hatun'a haber göndererek Turgut Bey'in gizlice İnegöl'den içeri girmesini sağladı. İnegöl'e giren Turgut Bey ve Alpleri Olof'un askerleri ile savaşırken Cerkutay kapıyı açacağı sırada yaralandı, kapıyı Ülgen Hatun açtı. Kapının açılmasıyla Osman Bey ve Alpleri İnegöl'e girdiler. Osman Bey, Turgut Bey ve Alpleri Olof'un askerlerini biçerken kaleye Bala ve Malhun Hatun öncülüğünde sızan hatunlar ise kale içindeki Olof'un askerlerini ve ona bağlı Bizans güçlerini etkisiz hale getirdiler. Osman Bey Olof'un cezasını keseceği sırada Nayman; İnegöl'e esir aldığı Öktem Bey'le girdi. Nayman, Olof'u serbest bırakması karşılığında Öktem Bey'in canını bağışlayacağını söyledi. Osman Bey ise Nayman'a rest çekti. Nayman, tehditlerini sürdürürken Osman Bey, Olof'un cezasını kesti. Nayman da Öktem Bey'i şehit etti.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.