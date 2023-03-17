Tarık, Sezai'nin durumunu Güzide'den saklamayı başardı

atv'nin yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Aldatmak, dün akşam yirmi ikinci bölümüyle ekrana geldi.

22. Bölümde neler yaşandı?

Güzide, kendisine kurulan kumpası sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınla deşifre ederek büyük yankı uyandırdı. Güzide'nin bu hamlesi ailesi ve dostları tarafından desteklendi.

Behram, Oylum'un Tolga ile ayrılığına içten içe sevinerek Oylum'u yalnız bırakmak istemezken Oylum ise büyük bir pişmanlık ve vicdan azabı içinde kaldı. Daha fazla dayanamayan Oylum, annesine Tolga ile ayrılık sebebini açıkladı. Güzide, kızına verdiği tavsiyelerle kendi geçmişiyle de yüzleşti.

Selin ve Tolga'nın arkadaşlığı magazin haberlerinde farklı şekilde yer alınca Oylum ve Selin'in arkadaşlıkları büyük bir sarsıntı geçirse de ikili arasındaki buzları eritebildi.

Tarık, Tahir tarafından alıkonulurken bu planın arkasında Elmas'ın olduğundan habersizdi. Tahir, Tarık'ın gözünü korkutarak ondan büyük bir miktar para koparmayı başardı. Tahir'in elinden kurtulan Tarık, Güzide'nin canlı yayınıyla başına açtığı büyük sorunlar yüzünden iyice deliye döndü.

Gözaltına alınan Sezai, Tarık'ın oyunuyla büyük bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. Sezai'nin telefonunu ele geçiren Tarık, Güzide ile Sezai gibi konuşarak Güzide'nin durumu öğrenmemesini sağladı.

Oltan, Elmas'ın evraklarını karıştırdığını fark edince Elmas'ın hareketlerini dikkatlice izlemeye başladı. Yeşim, Tarık'ın gerçek yüzüyle bir kez daha karşılaşınca kendini teyzesinin kızı Zeliş'in evinde buldu.

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