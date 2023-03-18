78 yaşındaki Döndü Boztepe yasak aşk kurbanı mı?

atv'nin fenomen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'te aranan 78 yaşındaki Döndü Boztepe'nin şüpheli kaybıyla ilgili herkesi şoke eden gelişmeler yaşandı.

Boztepe'yi rahatsız eden ve evinin önündeki odunlarını çalan Mehmet Tunç'un yaşlı kadına zarar verdiği iddiası gündemdeydi. Suçlamaların odağındaki Mehmet Tunç, Döndü Boztepe'nin çocukluk aşkı Mevlüt Eryılmaz ile yasak aşk yaşadığını öne sürdü.

Çocukluk aşkından gelen itiraf herkesi şaşkına çevirdi

Mevlüt Eryılmaz:"118'den telefonunu buldum. " itirafında bulundu. Eryılmaz'ın "Bir iki yıldır görüşüyorduk" sözleri üzerine araya giren araştırmacı gazeteci Müge Anlı, öğrendiğim kadarıyla telefonda çok sık görüşüyormuşsunuz dedi. Mehmet Tunç'un eşinin bu ilişkiye göz yumuyordunuz sözleri, Döndü Boztepe'nin oğlu Uğur'u çılgına çevirdi. O anlarda stüdyoda gerilim her geçen dakika yükseldi. Mevlüt Erylmaz'ın talihsiz kadını kaybolduğu gün hiç aramaması da akıllarda soru işareti bıraktı. Yaşlı kadın nerede? Evlendiril mi? Yoksa cinayete mi kurban gitti?

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