Ateş Kuşların'da olaylar karıştı

Ateş Kuşları yine soluksuz izlendi

Duygu yüklü hikayesi ile izleyenleri derinden etkileyen Ateş Kuşları, sekizinci bölümüyle yoğun ilgi gördü. Dizi, #AteşKuşları etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.Ateş Kuşları'nın sekizinci bölümünde Barbaros'un Gülayşe'ye hesap sorması ve bölümün finalinde Zümrüt'ün Gülayşe'yi istemeye gelmesi geceye damgasını vurdu.

Ateş Kuşları'nın sekizinci bölümünde neler oldu?

Ali tarafından lastikçide alıkonulan Barbaros, Yakup aracılığıyla Gülayşe'nin telefonunda Zümrüt'ten gelen mesajları gördü. Barbaros, Doktor Mete tarafından Ali'nin sorgusundan kurtulduktan sonra büyük bir öfkeyle Gülayşe'yi arabaya "Yemeğe çıkıyoruz!" diyerek bindirdi. Barbaros, Gülayşe'yi getirdiği mekanda o'nun önüne boş bir tabak koydu ve dün akşamdan tok olduğunu ima etti. Barbaros, Gülayşe'nin dün akşam ne yediğini ve telefonunda Zümrüt'ten gelen ilgi dolu mesajların hesabını sordu. Gülayşe, dün akşam yemek yemediğini söylese de Barbaros inanmayarak Zümrüt'ün Gülayşe'ye şantaj veya tehditte bulunup bulunmadığını sordu. Gülayşe; o yemeğe zorla çıkmadığını, dün akşam Barbaros'u beklediğini ama gelmediğini ve bu yüzden Zümrüt ile yemeğe çıktığını söyledi. Barbaros, bu cevap karşısında kahroldu.

Zümrüt, Gülayşe'yi ailesinden istemeye geleceğini telefonda söylerken, Yakup ise tüm konuşmaları duyup Barbaros'a haber verdi. Zümrüt, elinde çiçek ve çikolatayla Gülayşe'yi istemeye gitti. Zümrüt, Gülayşe'yi ağabeyi Ali'den istedi. Ali ise adaba uygun olsun diye Gülayşe'ye rızası olup olmadığını sordu. Gülayşe tam cevap verecekken Barbaros şok içinde kapıda belirdi. Gülayşe'nin "Rızam var!" demesiyle Barbaros yıkıldı. Ali, Mercan ve Zıpkın kulaklarına inanamadı. Zümrüt, memnuniyetle yüzükleri takarken Sabit, "Rızası yok!" diyerek eline aldığı tornavidayla Zümrüt'ün üstüne yürüdü. O sırada Zümrüt'ün adamı tetiği çekti. Barbaros, silahı gördüğü an kendini Sabit'e siper etti.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Gökhan Ayiz'in yaptığı Ateş Kuşları'nın başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik paylaşırken dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Nizam Namidar, Serkan Ercan, Ahmet Saraçoğlu, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu ve dizideki çocukluk karakterlerine hayat veren Umut İnan, Almira Abay, Fuat Fatih Odabaşı, Berke Obuz, Umut Ege Baştemur ve Çınar Yükçeker yer alıyor.

Ateş Kuşları, yeni bölümüyle Cuma günü saat 20.00'de atv'de!