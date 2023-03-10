Ateş Kuşları 8. Bölüm

Gülayşe ve Barbaros'un büyük imtihanı

Gülayşe'nin hayalleri yıkılıyor

Gülayşe'nin Barbaros'la kurduğu hayallerini Zümrüt paramparça eder. Gülayşe şimdi yemekte Zümrüt'ün karşısında oturmaktadır. Peki Gülayşe, Zümrüt'ün evlenme teklifini ailesi uğruna kabul edecek mi?

Barbaros, en büyük düşmanının babası olduğunu öğrenecek mi?

Şirin'in yıllar önce gömdüğü büyük sırrı gün yüzüne çıkar. Barbaros Çatal'ın oğludur. Barbaros'un asıl imtihanı işte şimdi başlar. Barbaros, yıllardır kovaladığı en büyük düşmanının babası olduğunu öğrenecek mi? Bunca yıl bu gerçeği saklayan Şirin, Barbaros'un yüzüne nasıl bakacak?

Geçmişte Köksüzler...

Geçmişte ise Köksüzler biricik bebekleri Gülayşe için Sabit'in mucit fikirlerinin peşinden gideceklerdir.