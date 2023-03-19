Şengül ile Orhan evlendi, Gönül ise delirdi!

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kardeşlerim'de heyecan devam yeni bölümde de sürdü. Soluksuz izlenen bölümde neler yaşandı?

Cumartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği "Kardeşlerim" izleyiciyi ekran başına tutmaya devam ediyor. Sevilen dizi ekranların yanı sıra sosyal medyada da ilgi görüyor.

Kardeşlerim 82. Bölüm'de neler yaşandı?

Ömer, Süsen ile Sarp'ın birlikte olmadığını öğrendi. Ancak bu durum Süsen'i seven Sarp'ın kalbinin kırılmasına ve yine Ömer ile karşı karşıya gelmesine neden oldu. Şengül'ün hem ekmeği hem de ailesi ile uğraşan Ayla ve Gönül kaybetti. Gönül'ün dükkanı kapatılırken Şengül ise Orhan ile düğün hazırlıklarına başladı. Akif ise Suzan ile boşanmamak için yine bin bir numara çevirdi. Önce mahkemeye geç kaldılar sonra da hakimin kafasını karıştırarak davayı erteletmeyi başardı. Kıskançlıktan Şengül'ün gelinliğini Gönül'ün mahvetmesi üzerine Nebahat devreye girdi ve Şengül'e hayallerinde düğün fırsatını verdi. Bu durum Doruk ile Asiye'yi de şaşırttı. İkili, Şengül ve Orhan için düğünde şarkı söyledi. Sinirinden kuduran Gönül düğünü bastı. Kendini rezil eden ve sinirden gözü dönen Gönül, otoparktan çıkarken kendi kıza çarptı. Afra yere yığılırken Orhan ve Oğulcan yardıma koştu.

Heyecan dolu gelişmeleriyle Kardeşlerim, Cumartesi akşamları saat 20.00'de atv'de!