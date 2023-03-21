Elif, Fırat'ın babasının Cemil olmadığını öğrendi

26. Bölümde neler yaşandı?

Elif hastaneye kaldırıldığında en büyük acıyı Fırat ve Güneş yaşar. Çok kan kaybeden Elif'e kan gerekir. Dila'nın kanı uyar ama o vermek istemez. Ümran, Fırat'ın hayatını kurtardığı için Elif'in ölmesine izin vermez Dila'yı zorlar. Dila'nın kan vermesi ile hayata dönen Elif, kendisini seven herkesi mutlu eder. Fırat tüm bunların sorumlusu Feraye'nin peşine düşerken; onu elindeki görüntülerle tehdit eden Sude, Ayazların şirketinin ortaklarından olur. Alper, Fulya'ya evlilik teklif eder ve hızlıca nişanlanırlar. Eşref, Gülümser'e kur yapmak için bu fırsatı da kaçırmaz. ��mran, Cemil'i zehirlemeye devam etmektedir. Cemil'in sürekli değişen sağlık durumu özel hemşiresi Yasemin'in de şüphesini çeker. Kötü günleri geride bırakmak için Ayazlar çiftlikte bir araya gelirler. Kızı ile köşke taşınan Yasemin de oradadır ve Elif ile konuşurken beklenmedik bir gerçek ortaya çıkar. Fırat ve Dila'nın kan grupları birbirini tutmaz. Fırat'ın babası ile de kan grubu aynı değildir. Yasemin, Fırat Bey'in Cemil'in oğlu olmadığını bilmediğini söyleyerek özür diler ve Elif'i bomba gibi bu gerçekle büyük şaşkınlığa uğratır.

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan etkileyici hikâyesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" her Pazartesi atv'de.