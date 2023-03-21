Esra Erol'da ilginç olay... 19 kez evden kaçtı

atv'nin başarılı programı Esra Erol'da birbirinden ilginç konuları ekrana taşımaya devam ediyor.

Esra Erol'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Esra Erol'a başvuran İbrahim Lale anlattıklarıyla herkesi şaşırttı. İbrahim Lale'nin eşi Nazmiye Lale 6 yıllık evliliklerinin son bir yılında eşinin 19 kez evden kaçtığını belirtti. Defalarca evi terk eden eşiyle barışmak isteyen İbrahim canlı yayında Nazmiye ile karşı karşıya geldi. Karısını sevdiğini ve barışmak istediğini söyledi. Nazmiye sosyal medyadan tanıştığı Ahmet adlı kişinin yanından eşinin yanına geri döndü. Nazmiye'nin yokluğunda kedilerine bakan kayınvalide Havva Hanım, "Gelinimin yalanlarından bıktım" dedi. Ayrıca Havva Hanım, "İster barışsınlar, ister barışmasınlar ben karışmam. Ancak devam edeceklerse Nazmiye sosyal medyayı bırakacak" dedi ve şartını ortaya koydu. Nazmiye ise kayınvalidesinden özür diledi.