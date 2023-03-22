Nayman, İsmihan Sultan’dan hesap sordu; oğlu Sultan Alaeddin ile tehdit etti

‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 119. Bölümünde; Komutan Nayman, kendisinin yanındaymış gibi görünen ancak İnegöl’ün fethinde Osman Bey’in yanında yer alan İsmihan Sultan’dan hesap sordu. Daha önceden Osman Bey’in birlik teklifini kabul eden İsmihan Sultan ise bundan sonra Nayman’ın yanında olacağını söyledi.

Kuruluş Osman'ın 119. Bölümünde; Nayman, Öktem Bey'i şehit ettikten sonra Osman Bey'e oldukça şaşırtıcı bir teklifte bulunarak kendisine komutan olmasını istedi. İsmihan Sultan ise bu durum karşısında Osman Bey'in Nayman'ın teklifini asla kabul etmeyeceğini söylese de Nayman, Osman Bey'in kendisinin komutanı olacağından emindi.

Nayman, kendisine sadık görünüp Osman Bey'le bir olan İsmihan Sultan'ın ihanetini sorguladı. İsmihan Sultan ise; gerekeni yaptığını, bu topraklarda çok can yakan Olof'un ölmesinin doğru olduğunu ve Osman Bey'in Nayman'ın buyruğuna girmeyeceğini bir kez daha vurgulayarak kendisini savundu. Bundan sonra Nayman'ın yanında yer alacağını söyleyen İsmihan Sultan, Nayman'a istediği vergilerin de hazırlandığını belirtti. Nayman, kendisiyle işbirliği yapacak olan İsmihan Sultan'ı aksi bir durum gerçekleşmesi halinde oğlu Sultan Alaeddin'in canıyla tehdit etti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 119. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.