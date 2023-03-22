Osman Bey Ak Sakallılarla görüştü, büyük oyun kurdu

‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 119. Bölümünde; Osman Bey, büyük planını konuşmak için Ak Sakallılarla görüştü.

Kuruluş Osman'ın 119. Bölümünde; Osman Bey; İnegöl Zindanı'nda esir nökerlerin yanından çıktığında Görklüce Alp, ona bir haber getirdi. Osman Bey, aldığı haberin ardından tek başına yola çıkarak Ak Sakallılarla görüşmeye gitti.

Osman Bey, Halife'den gelen mühürlü pusulayı aldığında durumun sandığından daha zor olduğunu dile getirdi ve Nayman'ın emrine girip girmeyeceği sorulduğunda komutanlık teklifini kabul edeceğini ve en başından beri Ak Sakallılar'ın da bu durumdan haberdar olduğunu belirtti. Ak Sakallılar, "Düşmanla savaşmaya yürek kâfidir! Ama yanına sokulup ondan görünmek… Büyük akıl gerek!" dedi. Osman Bey ise "Elhamdülillah! İkisinden de mahrum değiliz! Gazamız mübarek olsun!" diyerek Ak Sakallıların yanından ayrıldı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 119. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.