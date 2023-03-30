Günlerdir kayıp olan oğluna Esra Erol’da kavuştu

33 yaşındaki Emre Deccaloğlu'nu Esra Erol buldu. Oğluna günler sonra kavuşan anne Fatma Doğan'ın yüzü güldüren kavuşma...

Esra Erol'da programına katılan 55 yaşındaki Fatma Doğan, 33 yaşındaki oğlu Emre Deccaloğlu'na 11 Mart'tan beri ulaşamadığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi.

Günlerdir oğlu Emre'den haber alamayan anne, oğlunun şans oyunları bağımlısı olduğunu söyledi. Emre Deccaloğlu'nu her yerde aradığını ifade eden anne, oğlunun hayatından endişe ettiğini belirtti.

Esra Erol kısa süre içerisinde Emre Deccaloğlu'nu buldu. Günler sonra anne, oğluna canlı yayında kavuştu. Gözyaşlarına hâkim olamayan anne, Esra Erol'a teşekkür ederek "Allah razı olsun, İyi ki Esra Erol'a çıkmışım. Çok mutluyum. Emre'yi buldum" dedi.

Stüdyoda duygusal anlar yaşandı ve o anlar sosyal medya çok konuşulanlar arasında yerini aldı.