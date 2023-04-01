atv’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları, onuncu bölümüyle yoğun ilgi gördü. Dizi, #AteşKuşları etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Ateş Kuşları'nın onuncu bölümünün finalinde Gülayşe'nin televizyonda Nizam'ı görmesi geceye damgasını vurdu.

Ateş Kuşları'nın onuncu bölümünde neler oldu?

Çatal, Zümrüt'ün Barbaros'u yaralamaktan dolayı gözaltında olduğunu ve Vefa'nın cesedinin Zümrüt'ün benzinliğinin arkasından çıktığını öğrendi. Çatal; Barbaros'a, Vefa'nın cinayetini Zümrüt'e yıktığını, Lara Eyüboğlu'nu bulup öz babasından sakladığını ve Lara'yı tavladığını söyledi. Barbaros ise bu duruma çok öfkelenerek Çatal'a Gülayşe'yi nereden tanıdığını sordu. 23 sene önce Gülayşe'nin kendisine satıldığını söyleyen Çatal'a Barbaros defalarca kimin sattığını sorsa da yanıt alamadı.

Gülayşe, çevresindeki sır çemberinden habersiz Barbaros'la kimsesiz çocuklara yardım edip onlarla beraber iftar yapmanın hayalini kurdu. Gülayşe, Barbaros ve çocuklar hep birlikte yemek yerken izledikleri televizyonda "Kayıp Var Aranıyor" programında Nizam Eyüboğlu'nu 23 yıl önce öldürülen eşi Bahar ve kayıplara karışan kızı Lara'yı anlatırken gördüler. O sırada programın sunucusu, 23 sene önce Bahar ve bebek Lara'nın fotoğrafını ekrana yansıttı. Nizam; bu mübarek Ramazan gününde tek duasının kızını bulmak olduğunu gözyaşları içinde söyledi. O anları televizyondan izleyen Gülayşe, babasının Nizam olduğunu öğrenecek mi?

Ateş Kuşları, yeni bölümüyle Cuma günü saat 20.10'da atv'de!