Kardeşlerim'e İspanya'da büyük ilgi!

Kardeşlerim'in Ömer'i "Bilal Yiğit Koçak" İspanyol hayranları ile buluştu.

atv'nin 3 sezondur Cumartesi akşamlarına damgasını vuran, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği NGM imzalı dizisi "Kardeşlerim" Türkiye'nin yanı sıra İspanya'da da büyük ilgi görmeye devam ediyor.

atv Distribution'ın satışını gerçekleştirdiği, Hermanos adıyla yayınlandığı Antena 3 kanalında da inanılmaz bir başarı yakalayan dizinin oyuncuları ülkeye pek çok davet alıyor. Kardeşlerim"in bu başarısı için İspanya'ya son ziyareti ise dizide Ömer karakterine hayat veren sevilen oyuncu Yiğit Koçak gerçekleştirdi.

Antena 3 kanalının davetlisi olarak giden Koçak, yoğun bir ilgi ile karşılandı. Madrid'te hayranları ile buluşan oyuncu, 10'dan fazla İspanyol basınına röportaj verdi. Kanalın düzenlediği ankete katılan binlerce hayran arasından kazanan dizinin 12 şanslı takipçisi ile bir araya geldi. Onlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Yiğit Koçak, dizinin başarısını şöyle anlattı; "Sette artık aile gibiyiz. Bu bizim için sadece iş değil Eren kardeşler gerçek bir aile." Karakteri Ömer'le ortak noktası için ise "Ömer de benim gibi ailesine çok düşkün ailesi için yapmayacağı şey yok." şeklinde konuştu. İspanya'yı ve İspanyolcayı çok sevdiğini söyleyen oyuncu etkinlik sonrası Madrid'i gezdi. Yakışıklı oyuncuya sokakta da ilgi büyüktü. Durdurup fotoğraf çekmek isteyen hayranlarını kırmayan Koçak, her biri ile tek tek poz verdi.

Güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile "Kardeşlerim" bu akşam (1 Nisan Cumartesi) atv'de.