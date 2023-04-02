Akif, Ayla'yı durdurabilecek mi?

Cumartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği "Kardeşlerim" izleyiciyi ekran başına tutmaya devam ediyor. Sevilen dizi ekranların yanı sıra sosyal medyada da ilgi görüyor.

84. Bölümde neler yaşandı?

Ayla, telefondaki görüntüleri kurtarır. Şengül ile de bilgi almak amaçlı ateşkes yapar. Ondan aldığı bilgilerle ölen kişinin Eren kardeşlerin babası olduğunu öğrenir. Akif Suzan'dan; Şevval de Ahmet'ten boşanır ve çiftler davası sonrası adliyede karşılaşırlar. Ahmet'in kulüpte Suzan'a yanında iş vermesi Şevval'i de Nebahat'i de rahatsız eder. Suzan'dan resmen ayrılan Akif rotasını iyice Nebahat'e çevirir. Şengüller ise Gönül'ün onlara bıraktığı dükkanı öğrenciler için etüt kafeye dönüştürürler. Yasemin, Asiye ile sözde kankalığa devam eder. İstediği fırsatı yakalar ve Doruk ile aralarının açmanın yolunu bulur. Zehra ve Asiye çiçekçideki kirli işten son anda kıl payı kurtulurlar. Kafe açılışına ise herkes davetlidir. Davete Ayla da gelir. Videoyu önce kapıda yakaladığı Akif'e gösterir. Sonrada herkese önemli bir şey açıklayacağını söyler. Herkes Ayla'nın ne söyleyeceğine dikkat kesilir. Akif ise onu durdurmak için son bir hamle yapar.

Heyecan dolu gelişmeleriyle Kardeşlerim, Cumartesi akşamları saat 20.00'de atv'de!