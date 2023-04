Dijitalde zirvede tek başına atv

2023'ün ilk üç ayında atv.com.tr rakipleriyle arasındaki farkı daha da açarak 57 kategoride birinci olarak zirvede yer aldı.

Televizyon kanallarının internet performanslarını karşılaştıran Gemius raporlarına göre, atv'nin internet sitesi geçtiğimiz Mart ayında Web Sitelerinde, ''Views'', "Visits", '"Views Per Real User", "Visits Per Real User", Uygulamada ise "Real User", "Views", "Visits", "Time", "Reach", "Avarage Time Spent", "Time Per Visit", "Audience share", "Avarage Minute Rating", "Views Per Real User" ve "Avarage Time Viewed" kategorilerinde birinci oldu.



Yılın ilk üç ayında ise atv.com.tr rakipleriyle arasındaki farkı daha açtı ve 26 farklı kategoride 57 birincilik elde etti.

Ekrandaki başarısını dijitalde de sürdüren atv, en iyi yerli dizileri ve programları atv.com.tr'de izleyicisine ulaştırıyor.