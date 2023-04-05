Şeyh Edebalı’dan Ramazan mesajı

‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 120. Bölümüne Şeyh Edebalı’nın iftar sofrasındaki Ramazan duası kalplere dokundu.

Kuruluş Osman'ın 120. Bölümünde; Osman Bey, hatunlar ve alpler hep beraber oruçlarını aynı sofrada açtılar. Edebalı'nın "Ey yüce Rabbim… Elhamdülillah bizleri on bir ayın sultanı mübarek Ramazan'a kavuşturdun. Onu en güzel şekilde yaşayabilmeyi bizlere nasip eyle. Biliriz ki oruçlu ağızlarla iftar sofrasında, mübarek ezanı beklerken edilen dualar senin katında pek makbuldür. Ey Rahman olan Rahim olan Allah'ım, sen cümle Müslümanlar'ı İslam sancağı altında birle. Mazlumların dayandığı sırt zalimlerin korkup sindiği çehre eyle bizleri… Biz aciziz. Bizi toparla. Bedenimizde ve ruhumuzdaki her türlü hastalığa şifa ver. Ramazan-ı Şerifte cümle şeytanlar bağlanır. Ama nefsimiz yanımızdadır. Nefsimizin elinde olup günaha dalmaktan muhafaza eyle bizleri. Ramazan'ı hakkıyla eda edip Bayram'a pirüpak ulaşmayı bizlere nasip eyle. Amin." Ramazan duasının ardından, Osman Bey, "Buyurun" diyerek herkesi orucunu açmaya davet etti. Şeyh Edebalı'nın Ramazan duası sosyal medyada ilgi görürken izleyenler tarafından ise beğeni ile karşılandı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 120. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.