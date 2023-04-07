Mutfak Bahane hafta finalinde 10 bileziğin sahibi kim oldu?

Hafta içi her gün saat 14.00'te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı'nın sunduğu Mutfak Bahane'de, gelin ve kayınvalide yemek yaparken eşleri de en lezzetli tabağı bulmaya çalışıyor.

Cuma finalinde kıyasıya rekabetin devam ettiği Mutfak Bahane'de yeni gelin Fidan şok açıklamalar yaptı. Mesleği psikologluk olan ve hafta boyunca gelin kayınvalide ilişkisi ile ilgili ipuçları veren Fidan bu sefer gelinleri hedef aldı. Kayınvalidelerine nasıl davranacakları konusunda maddeler sayan Fidan gelinlerden büyük tepki aldı.

Haftanın finalinde erkeklerden aldıkları puanlara tepki gösteren gelinler ve kayınvalideler ise birincilik yarışında oldukça gerildi. Cuma finalinin kazananı Gönül ve Ahmet olurken yarışmaya veda eden çift Fidan ve Oğuzhan oldu.