Ateş Kuşları'nda sırlar açığa çıktı

Gülayşe, öz ailesinin Eyüboğulları olduğunu öğrenecek mi?

atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları, on birinci bölümüyle yoğun ilgi gördü. Dizi, #AteşKuşları etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Ateş Kuşları'nda Hacer ve Hüma'nın, Gülayşe'nin bulunduğu hanı öğrenmesi ve onu bulmak üzere oraya gittiklerinde yaşadıkları şok bölüme damgasını vurdu.

Ateş Kuşları'nın on birinci bölümünde neler oldu?

Gülayşe'yi babasına kavuşturmak için harekete geçen Barbaros ilk hamlesini Ateş Kuşları'nı tutaklayarak yaptı. Çocuk Şube'de Barbaros'un polis kimliğini masaya koymasıyla hayatının şokunu geçiren Ali, Barbaros'u Gülayşe'yi kandırdığı için yumrukladı. Barbaros ise asıl yalancının Ali ve Ateş Kuşları olduğunu, bilerek ve isteyerek Gülayşe'yi babasından uzak tuttuklarını söyledi.

Barbaros; Lara Eyüboğlu'nu cebren ve hile ile alıkoymaktan, kişiyi hürriyetten yoksun kılmaktan, nitelikli ve nicelikli dolandırıcılık suçlarından en az on beş yıl hapiste yatacaklarını ancak her şeye rağmen Ateş Kuşları'nı kurtarmak istediğini dile getirdi. Dosyaya gizlilik kararı koyulduğunu, tüm bildiklerini anlatmaları ve suçluların bulunması karşılığında tüm hafifletici sebeplerden yararlanacaklarını, Sabit'i de cezai ehliyeti olmadığına dayanarak suçlanmayacağını bildiren Barbaros, savcı ile anlaşma yapmalarını istedi.

Zıpkın'ın Eyüboğlu Köşkü'nde tutuklanmasından şüphe duyan Hüma ve Hacer; kafalarındaki soru işaretlerini çözmek için yola düşerken, Fidan'ın kardeşi Tekin'le karşılaştılar. Tekin; Hüma ve Hacer'e Lara'yı tanıdığını ve onu nerede bulabileceklerini söyledi. O sırada Ali ise Fidan ve Tekin'in, Gülayşe'yi Eyüboğlu ailesine satmak üzere olduğunu fark edip hana doğru yola çıktı.

Ali, Zıpkın ve Barbaros hana gelerek Gülayşe'yi buldular. Barbaros Gülayşe'den af dilemek istediğini söyledi ve konuşmak için birlikte çatıya çıktılar. O sırada mekana gelip Ali ve Zıpkın'ı gören Hüma ile Hacer şaşkınlığını gizleyemedi. Lara Eyüboğlu'nun çatıda olduğunu öğrenen Hacer oraya doğru ilerlediğinde gördüğü manzara karşısında şok oldu.

Ateş Kuşları, yeni bölümüyle Cuma günü saat 20.00'de atv'de!