Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan sürüyor. Milyoner yarışmacısı Hayrettin Begeç "FIFA Dünya Kupası tarihinde hangi iki ülkenin erkek milli futbol takımı art arda ikişer kere şampiyon olmuştur?" sorusuna hangi cevabı verdi?

Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı atv ekranında sürüyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicisiyle buluşan Milyoner'de birbirinden başarılı yarışmacılar hayallerine ulaşmaya çalışıyor.

Milyoner'de iyi performansıyla dikkat çeken Hayrettin Begeç, yarışmaya eğlenceli tarzıyla giriş yaptı. Oyunculuk deneyimi olduğunu ifade eden yarışmacı, yeniden oyunculuk yapmayı çok istediğini vurguladı. Şu sıralar 4 yaşındaki kızıyla vakit geçirdiğini belirten Hayrettin Begeç, "Kızımla çay partilerimiz var. Bunlara katılmak en büyük hobim" dedi.

FIFA Dünya Kupası tarihinde hangi iki ülkenin erkek milli futbol takımı art arda ikişer kere şampiyon olmuştur?

A) Arjantin ve Brezilya

B) Brezilya ve İtalya

C) İtalya ve Almanya

D) Almanya ve İngiltere

Doğru Cevap: Brezilya ve İtalya