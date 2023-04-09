Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Yağmur Eroğlu kimdir? Kaçıncı soruda elendi?

TikTok ve Instagram'da çektiği videolar ile 2 milyonun üzerinde takipçiye eriştiğini belirten 19 yaşındaki Yağmur Eroğlu büyük bir heyecan yaşadı. Yağmur Eroğlu Milyoner'de ne kadar ödül kazandı?

atv'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'de büyük heyecan sürüyor. Birbirinden iddialı yarışmacılarıyla gündeme oturan Milyoner'de 19 yaşındaki Yağmur Eroğlu yarıştı. Sosyal medyada içerik üreticisi olduğunu söyleyen Yağmur Eroğlu, 2 milyon takipçisi olduğunu ifade etti.

Dans etmeyi ve eğlenceli içerikler paylaşmayı sevdiğini ifade eden genç yarışmacı, oyunculuk yapmak istediğini dile getirdi. Yarışmaya katılma amacının para kazanmak olmadığını ifade eden Yağmur Eroğlu, sosyal medyada günden güne iyi miktarlar kazanmaya başladığını söyledi.

Göz önünde olmayı sevdiğini belirten genç yarışmacı, "Hiçbir iddiam yok. İlk soruda bile elenebilirim" dedi.