atv’nin merakla takip edilen genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla devam ediyor.

Birbirinden ilginç soru ve yarışmacılarıyla gündem olan Milyoner'de Yağmur Eroğlu yarıştı. "Saçma sözler söylemek, boşa konuşmak" anlamına gelen deyim hangisidir?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Kim Milyoner Olmak İster'de yine büyük bir heyecan yaşandı. "Hiçbir iddiam yok" diyerek yarışmaya başlayan sosyal medya fenomeni Yağmur Eroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'de 50 bin TL değerindeki soruyu görmeyi başardı. 19 yaşındaki yarışmacı hangi soruda elendi? İşte Yağmur Eroğlu'nun o anları…

Sosyal medyada eğlenceli içerikler çekerek önemli bir takipçi kitlesine ulaştığını dile getiren Yağmur Eroğlu, sekizinci soruya ulaştı. Hedefini ilk soruda elenmemek olarak açıklayan genç yarışmacı başarılı performansıyla dikkat çekti.

İşte Yağmur Eroğlu'nun karşılaştığı 50 bin TL'lik soru…

"Saçma sözler söylemek, boşa konuşmak" anlamına gelen deyim hangisidir?

A) Suya açmak

B) Duvara anlatmak

C) Yabana söylemek

D) Havaya konuşmak

Doğru Cevap: Yabana söylemek